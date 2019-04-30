2019-04-30T10:04:06+03:00
Экономика

Ярославцы смогут увидеть финал «Игры Престолов» на самом большом экране в Москве

Телеком-оператор «Дом.ru» разыграет поездку в Москву на грандиозный показ
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Единственный в России показ соберет на стадионе поклонников культовой фэнтези-саги со всей страныЕдинственный в России показ соберет на стадионе поклонников культовой фэнтези-саги со всей страны
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20 мая в Москве состоится показ финальной серии культового сериала «Игра престолов». Официальный партнер показа, телеком-оператор «Дом.ru» подарит жителям 18 городов, включая Ярославль, возможность увидеть долгожданную развязку на экране высотой с четырехэтажный дом. Мероприятие начнется в 19.00 на стадионе «РЖД Арена». Кроме показа гостей ждет развлекательная программа.

Единственный в России показ соберет на стадионе поклонников культовой фэнтези-саги со всей страны. Клиенты «Дом.ru» могут выиграть пригласительные, приняв участие в конкурсе в группе оператора в «ВКонтакте». Для этого участникам нужно написать в сообщения паблика «играть» и выбрать свой город. С 29 апреля по 10 мая участники смогут оставлять под конкурсным постом в комментариях хэштег #ЗаТрон, чтобы попасть на железный трон и обложку сообщества. Лидеры, продержавшиеся дольше всех среди участников своего города, получают 2 билета и оплачиваемый трансфер в Москву. Чтобы узнать подробности конкурса, достаточно нажать кнопку «Правила» в сообщениях сообщества.

«Партнерские показы «Игры Престолов» с онлайн-сервисом Amediateka стали для нашей компании доброй традицией. Мы рады подарить нашим клиентам уникальную возможность увидеть финальную серию на большом экране вместе с тысячами поклонников на стадионе в Москве. Это событие войдет в историю и останется в памяти», - отмечает Василий Середа, директор филиала «Дом.ru» в Ярославле.

Финальная серия 8-го сезона «Игры престолов» выйдет в онлайн-сервисе Amediateka 20 мая. Клиенты «Дом.ru» могут получить доступ к онлайн-сервису на специальных условиях и увидеть эпизоды 8-го сезона и финал саги одновременно с мировой премьерой. Оформить подписку можно с экрана телевизора, подключенного к ТВ-приставке Дом.ru, в мобильном приложении или на сайте

ИСТОЧНИК KP.RU

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