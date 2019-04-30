2019-04-30T09:52:38+03:00
Происшествия

В Даниловском районе иномарка на трассе влетела в отбойник, водитель погиб

Машину пришлось разрезать специнструментом
Роман РЫЖИКОВ
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На месте работали спасателиНа месте работали спасателиФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В ночь на 30 апреля в Ярославской области произошла жуткая авария. Около 00:35 в Даниловском районе иномарка на полной скорости влетела в отбойник. ДТП произошло на 321-ом километре дороги «Москва-Холмогоры».

По предварительной информации, 30-летний водитель «Шевроле» не справился с управлением. Машина врезалась в ограждение по ходу движения. После удара автомобиль отбросило на противоположную сторону дороги. Находившийся за рулем мужчина погиб на месте. Его 32-летний пассажи выжил.

Удар был такой силы, что иномарку пришлось резать при помощи специнструмента, чтобы извлечь людей из салона. На месте работали спасатели, следователи, сотрудники ДПС и медики. Выясняются обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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