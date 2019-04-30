Задело двух женщин: выложили видео, как в Ярославле с ларька на остановке удуло крышу

СЕГОДНЯ 07:35 2019-04-30T07:35:26+03:00

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В сети появилось видео момента, как на остановке на улице Чкалова в Ярославле ветром сорвало крышу. Напомним, ЧП произошло 27 апреля. Очевидцы сообщали о том, что части обшивки слетели с остановочного павильона. Однако оказалось, что листы профнастила улетели с крыши ларька.

Сам момент происшествия засняли камеры компании "Ярнет". На кадрах с места события видно, что несколько листов разлетаются по сторонам. Чудом один из них не задевает стоящую у трамвайных путей девушку. Еще две части цепляются за женщин-прохожих. К счастью, серьезно из людей никто не пострадал.

Сдуло крышу с ларька. Ярославль. 27.04.19.ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ 650 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ http://saferegion.net http://yarnet.ru http://yarbatut.ru

ИСТОЧНИК KP.RU