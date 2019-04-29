2019-04-29T22:08:24+03:00
Общество

Отец пятерых детей из Ярославской области в эфире федерального канала обвинил супругу в измене

Мужчина попросил провести тест ДНК, чтобы узнать родные ли ему сыновья и дочери
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Владимир Матвеев усомнился, что четверо из пяти его детей родные ему. Фото: скриншот с НТВ.Владимир Матвеев усомнился, что четверо из пяти его детей родные ему. Фото: скриншот с НТВ.
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Пастух из Ярославской области Владимир Матвеев стал героем передачи «ДНК» на канале НТВ. Мужчина посчитал, что пятеро детей, которых родила его жена-доярка Татьяна, ему не родные. Чтобы подтвердить или развеять сомнения он обратился к телевизионщикам.

- Любовь была. Вместе прожили 18 лет, - рассказывал Владимир. Но при этом же заявляет, что жена - гулящая.

Сейчас супруги в разводе. Мужчина говорит, что не хочет платить алименты на чужих детей.

Сама Татьяна сообщила, что водила домой других мужчин и даже платила им, но только за выполнение работ по хозяйству.

- Я сама устала от этих обвинений. И поэтому согласилась прийти сюда, - пояснила Татьяна.

В итоге оказалось, что подозрения мужчины - напрасны. Тест подтвердил, что все пятеро детей - родные ему.

Правда, сам Владимир так до конца и не поверил в это. Но сказал, что все-таки любит своих детей.

Тест ДНК подтвердил, что Татьяна не изменяла мужу. Фото: скриншот с НТВ.

Тест ДНК подтвердил, что Татьяна не изменяла мужу. Фото: скриншот с НТВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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