В правительстве Ярославской области появится новый департамент

СЕГОДНЯ 08:35 2019-04-30T08:35:34+03:00

В правительстве Ярославской области создадут департамент регионального развития и международного сотрудничества.

Он будет заниматься региональным развитием и международным сотрудничеством

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В правительстве Ярославской области появится департамент регионального развития и международного сотрудничества. Постановление о его создании подписал председатель правительства области Дмитрий Степаненко.

Как сообщается на сайте областных органов власти, новая структурная единица начнет функционировать с 1 июля. Департамент будет заниматься продвижением интересов Ярославской области на федеральном уровне, на внешнеэкономической и внешнеторговой арене, расширением международных и межрегиональных политических и дипломатических связей.

– Сейчас назрела потребность в усилении работы по продвижению инвестиционного потенциала Ярославской области, привлечению новых ресурсов в развитие региона и созданию высокотехнологичных рабочих мест, – пояснил Степаненко причины создания нового департамента.

Он также отметил, что департамент будет участвовать и в реализации национальных проектов.

Создать новую структуру планируют без увеличения числа сотрудников органов исполнительной власти Ярославской области. Сотрудников наберут из представительства региона в Москве, департамента инвестиций и промышленности, управления протокола и внешних связей, секретариата губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU