В правительстве Ярославской области появится новый департамент
В правительстве Ярославской области появится департамент регионального развития и международного сотрудничества. Постановление о его создании подписал председатель правительства области Дмитрий Степаненко.
Как сообщается на сайте областных органов власти, новая структурная единица начнет функционировать с 1 июля. Департамент будет заниматься продвижением интересов Ярославской области на федеральном уровне, на внешнеэкономической и внешнеторговой арене, расширением международных и межрегиональных политических и дипломатических связей.
– Сейчас назрела потребность в усилении работы по продвижению инвестиционного потенциала Ярославской области, привлечению новых ресурсов в развитие региона и созданию высокотехнологичных рабочих мест, – пояснил Степаненко причины создания нового департамента.
Он также отметил, что департамент будет участвовать и в реализации национальных проектов.
Создать новую структуру планируют без увеличения числа сотрудников органов исполнительной власти Ярославской области. Сотрудников наберут из представительства региона в Москве, департамента инвестиций и промышленности, управления протокола и внешних связей, секретариата губернатора.
ИСТОЧНИК KP.RU