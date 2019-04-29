Губернатору Ярославской области представили нового руководителя регионального УФСИН
29 апреля губернатор Дмитрий Миронов встретился с новым начальником управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области Евгением Поповым. Главе региона нового руководителя представил начальник управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН России Игорь Вединяпин.
- Поздравляю с назначением, желаю успехов в профессиональной деятельности. Уверен, что многолетний опыт работы позволит вам справиться с возложенными обязанностями наилучшим образом, - сказал на встрече Миронов.
Губернатор и начальник УФСИН договорились о продолжении сотрудничества в социальной адаптации осужденных, развитии производственного сектора уголовно-исполнительной системы, создании новых рабочих мест в исправительных учреждениях.
Напомним, пресс-секретарь губернатора Ярославской области Анастасия Харитонова ушла со своего поста.
ИСТОЧНИК KP.RU