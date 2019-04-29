2019-04-29T19:57:38+03:00
Общество

Пресс-секретарь губернатора Ярославской области ушла со своего поста

Анастасия Харитонова объявила о своем решении в соцсетях
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Пресс-секретарь губернатора Ярославской области уходит с поста. Фото: страничка Анастасии Харитоновой в «Фейсбуке».Пресс-секретарь губернатора Ярославской области уходит с поста. Фото: страничка Анастасии Харитоновой в «Фейсбуке».
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Пресс-секретарь губернатора Ярославской области Анастасия Харитонова покинула свой пост, отработав на нем чуть меньше год. О своем решении девушка сообщила в соцсетях.

- Сегодня настало время сменить маршрут, но несмотря на это, частичка моего сердца навсегда останется в Ярославской области! Хочу поблагодарить всех коллег, с которыми мы плотно и бурно работали целый год. Кого-то за поддержку, кого-то за правильные и мудрые уроки, кого-то за вовремя данные советы, кого-то даже за палки, те, что в колеса, потому что слишком быстрая езда опасна. И конечно же, спасибо губернатору Дмитрию Миронову за бесценный опыт! - написала Анастасия на свой страничке в «Фейсбуке».

Напомним, в марте из правительства области уволилась начальник управления массовых коммуникаций Ирина Ануфриева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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