Из ярославского «Альтаира» эвакуировали зрителей кинотеатра
Днем 29 апреля из кинотеатра в торговом центре «Альтаир» эвакуировали зрителей. В зале сработала сигнализация и записанный голос предупредил: «Пожарная тревога! Всем сотрудникам покинуть здание!».
Оказалось, что опасности для горожан не было.
- В это время в торговом центре проводилась проверка, организованная прокуратурой и одним из наших отделов, - сообщили в пресс-службе областного МЧС.
Напомним, на днях также были эвакуированы посетители и сотрудники торгового центра «Гигант». Причиной этого происшествия стало сообщение о минировании. К счастью, при обследовании здания опасных предметов не обнаружили. Сейчас полиция ищет злоумышленника.
ИСТОЧНИК KP.RU