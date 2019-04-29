Из ярославского «Альтаира» эвакуировали зрителей кинотеатра

СЕГОДНЯ 19:39 2019-04-29T19:39:08+03:00

В МЧС объяснили, что произошло

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Днем 29 апреля из кинотеатра в торговом центре «Альтаир» эвакуировали зрителей. В зале сработала сигнализация и записанный голос предупредил: «Пожарная тревога! Всем сотрудникам покинуть здание!».

Оказалось, что опасности для горожан не было.

- В это время в торговом центре проводилась проверка, организованная прокуратурой и одним из наших отделов, - сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Напомним, на днях также были эвакуированы посетители и сотрудники торгового центра «Гигант». Причиной этого происшествия стало сообщение о минировании. К счастью, при обследовании здания опасных предметов не обнаружили. Сейчас полиция ищет злоумышленника.

ИСТОЧНИК KP.RU