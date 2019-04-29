Пара мошенников за два года заработала на ярославских пенсионерах 15 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 19:00 2019-04-29T19:00:35+03:00

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В Ярославской области направлено в суд уголовное дело на парочку мошенников, которые обманули 14 человек и завладели их деньгами и имуществом на общую сумму - более 15 миллионов рублей. В криминальный дуэт входили 45-летний мужчина и его 39-летняя знакомая. Свои преступные схемы они проворачивали два года - с 2014 по 2016.

- Одних потерпевших злоумышленница просила дать деньги в долг или оформить для нее кредит и передать ей средства. Другим она рассказывала, что для ведения предпринимательской деятельности и иных целей ей необходима в долг большая сумма денег, предоставить которую один из ее знакомых может только под залог недвижимости. Поскольку своего имущества у женщины якобы не было, злоумышленница уговаривала потерпевших предоставить ей свою квартиру для получения под залог денег. Взамен она обещала жертвам вернуть квартиру или деньги, уступить в их пользу право на жилое помещение по договору участия в строительстве. Введенные в заблуждение потерпевшие подписывали договоры купли-продажи квартир и передавали их в собственность мошенников, - рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU