2019-04-29T18:34:54+03:00
Общество

В Ярославле открылся восьмой международный педагогический форум

Около тысячи человек примут участие в мероприятии
Полина ЗАЙЦЕВА
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Площадкой проведения форума традиционно стал КЗЦ «Миллениум».Площадкой проведения форума традиционно стал КЗЦ «Миллениум».Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле 29 апреля состоялось торжественное открытие международного педагогичного форума «Евразийский образовательный диалог». Мероприятие проводится в городе уже восьмой раз, площадкой проведения традиционно стал КЗЦ «Миллениум».

- Участие в работе принимают более 1000 человек, в том числе сотрудники органов власти, около 400 представителей 49 регионов страны, а также педагоги, ученые и эксперты из Австрии, Польши, Франции, Голландии, Китая, стран СНГ, - рассказали в пресс-службе правительства Ярославской области.

Участники форума будут обсуждать различные педагогические проекты и практики, а также современные методики образования. В программе мероприятия присутствуют тематические конференции, рабочие встречи и семинары.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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