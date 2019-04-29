Зарезавшую сожителя ярославну признали умственно отсталой и отправили лечиться

СЕГОДНЯ 18:04 2019-04-29T18:04:20+03:00

Перед убийством мужчина и женщина выпивали Фото: Роман РЫЖИКОВ

Женщина нанесла своему мужчине не менее пяти ударов кухонным ножом

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32-летняя жительница Брагино, убившая своего мужчину перед новогодними праздниками, признана невменяемой. Дзержинский районный суд Ярославля освободил женщину от уголовной ответственности и отправил на лечение в специализированный психиатрический стационар.

Трагедия произошла в конце декабря прошлого года. Пара выпивала вместе дома. Между мужчиной и женщиной произошел конфликт, закончившийся поножовщиной. На теле погибшего обнаружили не меньше пяти ножевых ранений.

Психиатрическая экспертиза показала, что женщина страдает психическим расстройством в форме легкой умственной отсталости с выраженными нарушениями поведения, а злоупотребление алкоголем осложняет ситуацию.

- В результате указанного расстройства она не могла осознавать значение и характер своих действий и руководить ими.- прокомментировали в пресс-службе ярославской прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU