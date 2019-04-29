Особо опасен: под Ярославлем уничтожили 9 килограммов сыра Дорблю

СЕГОДНЯ 17:41 2019-04-29T17:41:57+03:00

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В Ярославле сотрудники Россельхознадзора совместно с работниками таможни провели рейд по выявлению санкционных продуктов на прилавках города. В ходе проверки был обнаружен сыр с голубой плесенью «DORBLU» немецкого производства, а также сыр Шеврет производства Голландии.

- Общий вес продукции изъятия составил чуть меньше девяти килограммов, - уточнили в пресс-службе Россельхознадзора по Ярославской области.

Изъятые сыры уничтожили на комплексе биотермического обеззараживания отходов ОАО "РЖД" путём сожжения.

ИСТОЧНИК KP.RU