Особо опасен: под Ярославлем уничтожили 9 килограммов сыра Дорблю
Продукт сожгли на специальном комплексе
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В Ярославле сотрудники Россельхознадзора совместно с работниками таможни провели рейд по выявлению санкционных продуктов на прилавках города. В ходе проверки был обнаружен сыр с голубой плесенью «DORBLU» немецкого производства, а также сыр Шеврет производства Голландии.
- Общий вес продукции изъятия составил чуть меньше девяти килограммов, - уточнили в пресс-службе Россельхознадзора по Ярославской области.
Изъятые сыры уничтожили на комплексе биотермического обеззараживания отходов ОАО "РЖД" путём сожжения.
ИСТОЧНИК KP.RU