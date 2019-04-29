2019-04-29T16:24:05+03:00
Экономика

Включайся по-новому !!! 225 рублей – за безлимитный интернет и 600 минут на других операторов

МегаФон на 50% снижает абонентскую плату на всех тарифах линейки «Включайся!»
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МегаФон на 50% снижает абонентскую плату на всех тарифах линейки «Включайся!»МегаФон на 50% снижает абонентскую плату на всех тарифах линейки «Включайся!»
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МегаФон, всероссийский оператор цифровых возможностей, занимающий ведущие позиции на телекоммуникационном рынке, на 50% снижает абонентскую плату на всех тарифах линейки «Включайся!» для абонентов в Ярославской области.

С 15 апреля абоненты, подключающиеся на любой из тарифов линейки «Включайся!», получат скидку 50 % на абонентскую плату. Остальные параметры тарифов останутся без изменений – в том числе, будет доступен и безлимитный интернет-трафик.

Скидка 50 % предоставляется и на новых тарифах линейки «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри», «Включайся! Премиум». При подключении на этот тариф абоненты кроме безлимитного интернета получают кэшбэк 20 % от суммы, которая была потрачена на абонентскую плату по тарифу и услуги в роуминге за прошедший месяц.

· Например, на тарифах «Включайся! Слушай» и «Включайся! Говори» абонентская плата составит 185 рублей за 30 дней.

· На тарифе «Включайся! Смотри» абонентская плата составит 475 рублей. В нее включены 1400 минут на местные мобильные и любые номера России.

· На тарифе «Включайся! Выбирай» можно выбрать количество включенных в пакет минут. При выборе минимального пакета за 165 рублей в месяц абонент получит 300 минут на звонки на номера других операторов.

· На тарифе «Включайся! Премиум» за 1000 рублей в месяц абоненту будут доступны 3000 минут, а также безлимитные SMS.

Для подключения со скидкой 50 % на абонентскую плату необходимо обратиться в салоны МегаФона.

Сергей Обичкин , директор ЯРО ПАО «МегаФон», комментирует:

МегаФон – цифровая компания, и мы рады тому, что обновленная тарифная линейка «Включайся!» с безлимитным интернет-трафиком и кэшбэком востребована абонентами в регионе. Это свидетельствует о том, что жители Ярославской области позитивно воспринимают инновации, все активнее пользуются интернет-сервисами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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