2019-04-29T16:53:56+03:00
Происшествия

Банду педофилов в Ярославской области приговорили к реальным срокам

Жертвами троих мужчин и шестерых женщин стали шесть девочек
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В обычном частном доме в селе Лахость скрывался притон, где насиловали детей. Фото: СУ СКР по Ярославской области.В обычном частном доме в селе Лахость скрывался притон, где насиловали детей. Фото: СУ СКР по Ярославской области.
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Членов банды педофилов из села Лахости Гаврилов-Ямского района Ярославской области приговорили к реальным срокам. Суд завершился 29 апреля. На скамье подсудимых оказалось девять человек – трое мужчин и шесть женщин. Все они признаны виновными в совершении преступлений против половой неприкосновенности шести малолетних девочек – изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера, пособничестве в изнасиловании, пособничестве в насильственных действиях сексуального характера. Количество эпизодов совершенных преступлений у некоторых подсудимых достигает шестнадцати. Жертвам педофилов было от 9 до 14 лет.

- Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора, - сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

Наказание суд назначал в зависимости от роли каждого из фигурантов дела.

В итоге трех мужчин приговорили к 12, 20 и 21 году заключения в колонии строгого режима; Женщинам дали от 6 с половиной до 12 лет 7 месяцев в колонии общего режима.

Напомним, шокирующая правда о притоне в Лахости, в котором насиловали детей, стала известна в 2015 году – после того, как один из жителей поселка сообщил в правоохранительные органы, что кто-то обесчестил его дочь. Гнездом разврата оказался дом, принадлежащий военному пенсионеру из Москвы. А в утехах с детьми участие принимал известный столичный юрист. Четверо подсудимых женщин являются близкими родственницами потерпевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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