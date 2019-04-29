В Рыбинске полицейские нашли наркодиллера, который хранил героин в кладовке

СЕГОДНЯ 15:50 2019-04-29T15:50:28+03:00

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В Рыбинске сотрудники полиции обнаружили 43-летнего наркоторговца, который распространял героин. Установлено, что мужчина распространял наркотик на территории города бесконтактным способом. В ходе обыска в квартире преступника выяснилось, что тот хранил вещество в кладовке.

- У подозреваемого изъято 29 свертков из полимерного материала с веществом внутри, - сообщили в пресс-службе полиции Рыбинска. - Общий вес наркотиков составил более 83 грамм, что считается крупным размером.

По факту преступления заведено уголовное дело, расследование преступления продолжается. В полиции уточнили, что раньше мужчина уже был судим.

ИСТОЧНИК KP.RU