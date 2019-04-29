На 9 Мая ветеранам и инвалидам войны в Ярославской области выплатят по пять тысяч рублей
На 9 Мая в Ярославской области всем ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны выплатят по пять тысяч рублей. Такое поручение дал губернатор региона Дмитрий Миронов.
- Единовременные денежные выплаты будут производиться департаментом труда и социальной поддержки населения Ярославской области, – рассказала директор департамента Лариса Андреева. – Органами социальной защиты населения проведена работа по формированию списков получателей. Денежные средства будут перечислены в мае.
Сейчас в регионе проживает 696 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Как пояснили в правительстве, часть ветеранов и инвалидов получит деньги вместе с пенсией через почтовые отделения, остальные – на личный банковский счет.
Кроме того, эти же граждане по указу президента России Владимира Путина получат еще по 10 тысяч рублей из федерального бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU