2019-04-29T16:16:07+03:00
Общество

На 9 Мая ветеранам и инвалидам войны в Ярославской области выплатят по пять тысяч рублей

Такое поручение дал губернатор региона Дмитрий Миронов
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Ветеранам и инвалидам войны в Ярославской области выплатят по 5000 рублей.Ветеранам и инвалидам войны в Ярославской области выплатят по 5000 рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На 9 Мая в Ярославской области всем ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны выплатят по пять тысяч рублей. Такое поручение дал губернатор региона Дмитрий Миронов.

- Единовременные денежные выплаты будут производиться департаментом труда и социальной поддержки населения Ярославской области, – рассказала директор департамента Лариса Андреева. – Органами социальной защиты населения проведена работа по формированию списков получателей. Денежные средства будут перечислены в мае.

Сейчас в регионе проживает 696 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Как пояснили в правительстве, часть ветеранов и инвалидов получит деньги вместе с пенсией через почтовые отделения, остальные – на личный банковский счет.

Кроме того, эти же граждане по указу президента России Владимира Путина получат еще по 10 тысяч рублей из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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