В мэрии Ярославля прокомментировали ситуацию с обвалом грунта на Волжской набережной

СЕГОДНЯ 15:06 2019-04-29T15:06:19+03:00

Провал на Волжской набережной в Ярославле. Фото: Молодежка ОНФ.

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В мэрии Ярославля прокомментировали ситуацию с провалом на Волжской набережной.

- Провал в титульный список не входит. Сейчас он огорожен. Ведутся работы с администрацией района по поиску собственника участка и устранению последствий, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Напомним, огромную яму на Волжской набережной обнаружили активисты Молодежки ОНФ. Провал оказался настолько большим, что в нем почти в полный рост может стоять человек.

Еще одно ЧП произошло в Ярославле на улице Чкалова. Там ветром сдуло остановку.

Провал на Волжской набережной в Ярославле. Видео: Молодежка ОНФ Ярославской области..

ИСТОЧНИК KP.RU