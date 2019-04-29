В мэрии Ярославля прокомментировали ситуацию с обвалом грунта на Волжской набережной
Огромную яму огородили
Провал на Волжской набережной в Ярославле. Фото: Молодежка ОНФ.
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В мэрии Ярославля прокомментировали ситуацию с провалом на Волжской набережной.
- Провал в титульный список не входит. Сейчас он огорожен. Ведутся работы с администрацией района по поиску собственника участка и устранению последствий, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.
Напомним, огромную яму на Волжской набережной обнаружили активисты Молодежки ОНФ. Провал оказался настолько большим, что в нем почти в полный рост может стоять человек.
Еще одно ЧП произошло в Ярославле на улице Чкалова. Там ветром сдуло остановку.
Провал на Волжской набережной в Ярославле. Видео: Молодежка ОНФ Ярославской области..
ИСТОЧНИК KP.RU