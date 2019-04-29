2019-04-29T14:12:04+03:00
Общество

Из Ярославля в Крым и Сочи: аэропорт «Туношна» возобновил популярные рейсы

Улететь можно будет уже в июне
Роман РЫЖИКОВ
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Аэропорт «Туношна» возобновил популярные рейсыАэропорт «Туношна» возобновил популярные рейсыФото: Александр ГЛУЗ
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Улететь из Ярославля в Симферополь или Сочи станет возможно уже в июне. Рейсы, традиционно пользующиеся успехом, будут возобновлены. Аэропорт «Туношна» уже опубликовал расписание.

По воскресеньям, 50-местные лайнеры авиакомпании «RusLine» будут доставлять пассажиров в Крым и обратно. По субботам летать можно будет в Сочи.

Авиасообщение запланировано на все лето

ИСТОЧНИК KP.RU

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