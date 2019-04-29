Ярославец открыл отверткой «Хендай» за 400 тысяч и угнал его
Если бы владелец сразу не сообщил в полицию, найти преступника было бы труднее
Мужчину удалось найтиФото: Роман РЫЖИКОВ
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В полицию Ярославля обратился житель Брагино. У мужчины угнали иномарку. «Хендай» был припаркован во дворе дома, в котором живет мужчина. Ущерб оценили примерно в 400 тысяч рублей. Оперативники принялись искать угонщика.
Оказалось, машину угнал 32-летний житель Пятерки. Мужчина признался, что это его рук дело и объяснил, что открыл дорогой автомобиль обычной отверткой.
На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.
А полиция, тем временем, напоминает: чем раньше обратиться к правоохранителям, тем больше шансов найти преступника
ИСТОЧНИК KP.RU