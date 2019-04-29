2019-04-29T13:02:22+03:00
Происшествия

В Ярославской области началось оглашение приговора организаторам и участникам оргий с детьми

Притон накрыли с веле Лахость Гаврилов-Ямского района еще в 2015 году
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Притон в селе Лахость, где устраивали оргии с детьми. Фото: СУ СКР по Ярославской области.Притон в селе Лахость, где устраивали оргии с детьми. Фото: СУ СКР по Ярославской области.
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В Ярославской области 29 апреля началось оглашение приговора по уголовному делу, заведенному на участников секс-оргий с детьми. На скамье подсудимых - девять человек. Их обвиняют в совершении многочисленных преступлений против половой неприкосновенности малолетних девочек

- Троим мужчинам и шести женщинам в зависимости от конкретной роли в совершении преступлений предъявлено обвинение в изнасилованиях и насильственных действиях сексуального характера, а также в пособничестве в их совершении. Некоторые из подсудимых – женщин являются близкими родственниками потерпевших. Количество эпизодов у всех подсудимых различное, от одного до шестнадцати, - сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

Напомним, притон в селе Лахость Гаврилов-Ямского района Ярославской области накрыли в 2015 году после обращения к правоохранителям родителей одной из пострадавших девочек. В ходе следствия выяснилось, что с 2011 по 2015 годы организаторы и посетители притона в Ярославле и в селе Лахость неоднократно вступали в связь с детьми. Среди участников и организаторов оргий был высокопоставленный чиновник из Москвы, военный пенсионер, проститутка. Потерпевшими признаны 6 девочек. Их возраст - от 9 до 14 лет. Подсудимые содержатся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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