Случайно убили: в пожаре в Ярославской области погибла пожилая пара

СЕГОДНЯ 12:47 2019-04-29T12:47:10+03:00

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В понедельник, 29 апреля, в Ярославской области пожар унес жизни двух человек. В деревне Савино Угличского района сгорел частный дом. В огне погибли хозяева – пожилая супружеская пара.

СУ СК РФ по Ярославской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». 61-летняя женщина и ее 59-летний муж выпивали в компании родственников у себя дома незадолго до несчастья.

- В качестве наиболее вероятной причины возникновения пожара следствие рассматривает неосторожное обращение с огнем при курении, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU