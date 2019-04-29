2019-04-29T12:47:10+03:00
Происшествия

Случайно убили: в пожаре в Ярославской области погибла пожилая пара

Следственный комитет завел уголовное дело за причинение смерти по неосторожности
Роман РЫЖИКОВ
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СУ СК РФ проводит проверку, возбуждено уголовное делоСУ СК РФ проводит проверку, возбуждено уголовное делоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В понедельник, 29 апреля, в Ярославской области пожар унес жизни двух человек. В деревне Савино Угличского района сгорел частный дом. В огне погибли хозяева – пожилая супружеская пара.

СУ СК РФ по Ярославской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». 61-летняя женщина и ее 59-летний муж выпивали в компании родственников у себя дома незадолго до несчастья.

- В качестве наиболее вероятной причины возникновения пожара следствие рассматривает неосторожное обращение с огнем при курении, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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