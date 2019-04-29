2019-04-29T11:50:24+03:00
Общество

Власти Ярославля собираются расторгнуть договор аренды на участок на площади Волкова

Мэрия обратилась в Арбитражный суд Ярославской области
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Мэрия Ярославля собирается расторгнуть договор аренды с компанией «Спектр» на участок земли на площади Волкова.

- В настоящее время земельный участок не используется и не осваивается в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, что послужило основанием для обращения в Арбитражный суд Ярославской области с требованием о расторжении договора аренды, - сообщили в мэрии.

Напомним, документ был заключен в 2007 году. На этом месте хотели к 2021 году построить многофункциональный культурно-развлекательный и торговый комплекс. Однако идея так и не воплотилась в жизнь, а участок по-прежнему остается в аренде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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