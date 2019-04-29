В Ярославле ветер разметал части остановки по улице
Происшествие случилось на улице Чкалова
В Ярославле ветром сдуло остановку. Фото: Ольга Апенкина в группе "Дороги Ярославля" в "Фейсбуке".
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В Ярославле ветром сдуло остановку общественного транспорта. Произошло это на улице Чкалова, у рынка. Часть конструкции оказалась лежащей на земле, а часть аж перелетела на другую сторону проезжей части.
- Остановка как бы есть, но как лего, собери детальки и получишь остановку. Надеюсь, никто хоть не пострадал пока это перелетало через дорогу. Как крепилось это всё, интересно? – написала в группе «Дороги Ярославля» в сети «Фейсбук» Ольга Апенкина и выложила видео происшествия.
Напомним, в Ярославле образовался огромный провал на Волжской набережной.
ИСТОЧНИК KP.RU