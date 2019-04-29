2019-04-29T10:51:46+03:00
Происшествия

В Ярославле ветер разметал части остановки по улице

Происшествие случилось на улице Чкалова
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле ветром сдуло остановку. Фото: Ольга Апенкина в группе "Дороги Ярославля" в "Фейсбуке".В Ярославле ветром сдуло остановку. Фото: Ольга Апенкина в группе "Дороги Ярославля" в "Фейсбуке".
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В Ярославле ветром сдуло остановку общественного транспорта. Произошло это на улице Чкалова, у рынка. Часть конструкции оказалась лежащей на земле, а часть аж перелетела на другую сторону проезжей части.

- Остановка как бы есть, но как лего, собери детальки и получишь остановку. Надеюсь, никто хоть не пострадал пока это перелетало через дорогу. Как крепилось это всё, интересно? – написала в группе «Дороги Ярославля» в сети «Фейсбук» Ольга Апенкина и выложила видео происшествия.

Напомним, в Ярославле образовался огромный провал на Волжской набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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