Обвалилась часть Волжской набережной в Ярославле
В Ярославле обвалилась часть Волжской набережной. Провал образовался в районе ЦНТИ. Одними из первых, кто обнаружил аварийное место стали активисты Молодежки ОНФ. Более того, ребята нашли на дне ямы уличный фонарь, который, видимо, сполз в провал в момент обрушения грунта. Канава явно представляет опасность для людей. В темноте ее можно не заметить и провалиться в нее.
- Волжская набережная на всём ее протяжении является визитной карточкой города и подобные провалы тут недопустимы. До начала восстановительных работ место необходимо хотя бы огородить, - считают участники команды Молодежку ОНФ.
А пока информацию о провале активисты внесли на Карту убитых дорог.
Провал на Волжской набережной в Ярославле. Видео: Молодежка ОНФ Ярославской области..
ИСТОЧНИК KP.RU