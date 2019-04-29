Обвалилась часть Волжской набережной в Ярославле

СЕГОДНЯ 10:31 2019-04-29T10:33:51+03:00

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В Ярославле обвалилась часть Волжской набережной. Провал образовался в районе ЦНТИ. Одними из первых, кто обнаружил аварийное место стали активисты Молодежки ОНФ. Более того, ребята нашли на дне ямы уличный фонарь, который, видимо, сполз в провал в момент обрушения грунта. Канава явно представляет опасность для людей. В темноте ее можно не заметить и провалиться в нее.

- Волжская набережная на всём ее протяжении является визитной карточкой города и подобные провалы тут недопустимы. До начала восстановительных работ место необходимо хотя бы огородить, - считают участники команды Молодежку ОНФ.

А пока информацию о провале активисты внесли на Карту убитых дорог.

Провал на Волжской набережной в Ярославле. Видео: Молодежка ОНФ Ярославской области..

ИСТОЧНИК KP.RU