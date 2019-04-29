2019-04-29T10:13:01+03:00
Общество

В Ярославле сетевые компании начнут устанавливать счетчики тепла без согласования цены с жильцами

Об этом сообщили на общегородском совещании в мэрии
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле сетевые компании начнут устанавливать общедомовые счетчики теплоэнергии без согласования цены с жильцами. Ситуацию на общегородском совещании в мэрии Ярославля 29 апреля пояснил начальник управления инженерного обеспечения ДГХ Олег Одинцов.

По озвученной им информации, сейчас доля домов, которые можно и нужно оборудовать приборами учетами, составляет около 80%. По данным мэрии, из 3924 тысяч ярославских многоквартирных домов 1534 должны быть оборудованы счетчиками. Но по факту, приборы есть только в 1522 домах. В остальных либо нет технической возможности, либо сами здания признаны аварийными. До 31 июля 2017 года установка общедомовых счетчиков тепла не требовалась в домах с энергопотреблением менее 0,2 Гкал в час. Однако с 31 июля 2017 их тоже обязали оборудовать приборами. Сейчас в Ярославле идет обследование таких домов на возможность оснащения счетчиками.

- С 1 января 2019 года обязанность по установке приборов учета перешла сетевым организациям. Они должны провести работу до 1 января 2021 года. При этом собственники уже не могут согласовывать стоимость приборов и их установки, - отметил Одинцов.

По предварительным данным мэрии, дооборудовать приборами в городе нужно еще 39 домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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