2019-04-29T09:38:05+03:00
Общество

Контролировать летнюю уборку Ярославля власти будут с помощью спутниковой системы

Машины САХа оснастят необходимым оборудованием
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Контролировать работу подрядчика, занимающегося уборкой Ярославля, поможет система спутникового мониторинга. Об этом на общегородском совещании в мэрии сообщил первый заместитель директора ДГХ Андрей Черницын.

Подрядчиком выступает городское Спецавтохозяйство по уборке города. По словам Черницына, машины предприятия оснастят оборудованием системы «Виалон».

- Она позволит контролировать выход техники на линию, прохождение контрольных точек, соблюдение скоростного режима, пробег. Также технику будут оборудовать датчиками положения щеток, - рассказал чиновник.

Следить за работой подрядчика можно даже с мобильных устройств, установив приложение.

По словам Черницына, на прошлой неделе в рамках плановой уборки из города было вывезено 1,5 тонны мусора, сметенного с дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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