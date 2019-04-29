Подросток и двое взрослых пострадали в аварии на трассе под Ярославлем

СЕГОДНЯ 09:27 2019-04-29T09:27:40+03:00

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В воскресенье, 28 апреля, на трассе "Москва-Холмогоры" столкнулись две машины. Авария произошла еще в светлое время, около четырех часов вечера, на 287 километре трассы в Ярославском районе.

- По предварительным данным водитель автомашины "Ниссан" мужчина 1990 г.р. произвел наезд на остановившийся для поворота автомобиль "БМВ" под управлением женщины 1990 г.р., - рассказали в УМВД по Ярославской области.

В аварии пострадал 13-летний мальчик, его увезли на скорой. Женщина, которая была за рулем "БМВ", тоже получила травмы, как и ее второй пассажир - 31-летний мужчина. Но их лечить будут амбулаторно. В "Ниссане" помощь никому не понадобилась.

Сейчас полиция должна будет выяснить, кто был виноват в столкновении. Правильно ли остановился "БМВ", не нарушил ли чего водитель "Ниссана", был ли пристегнут ребенок - на эти и другие вопросы нужно будет ответить, чтобы справедливо наказать виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU