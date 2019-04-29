2019-04-29T09:03:09+03:00
Общество

Понарошку: в Ярославле росгвардейцы постреляли, побегали и задержали преступников

Конкурс мастерства прошел в условиях, приближенных к реальным
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Задержание преступников стало заключительным этапом соревнованийЗадержание преступников стало заключительным этапом соревнованийФото: Росгвардия.
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Ярославские росгвардейцы посоревновались в Ярославле. Сотрудники выясняли, кто из них лучше задерживает преступников, знает все документы, а также умеет обращаться с техникой и оружием.

- Лучшие сотрудники, которые отличились по показателям служебной деятельности, в составе 10 экипажей представили свои подразделения. Сотрудники сдавали теоретические зачеты по знанию законов, нормативных правовых актов, регламентирующих их деятельность, а также устройств специальной техники и средств связи, - рассказали в Росгвардии.

В практической части росгвардейцы показали все свои навыки: стрельба, сборка-разборка пистолета Макарова, подтягивание, кросс и преодоление полосы препятствий. А закончилось все задержанием преступников на стадионе в Дзержинском районе. Условных преступников, но в обстановке, приближенной к боевой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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