Ищут полиция и следователи: 16-летняя девушка пропала в Ярославской области
Анастасия Чумакова была одета в розовую футболку и черные брюки
Девушка пропала в Ростовском районеФото: УМВД по Ярославской области
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В Ярославской области пропала 16-летняя Анастасия Чумакова. Девушку ищет ростовская полиция. А следственный отдел уже проводит проверку. Она бесследно пропала в розовой футболке и черных брюках. Девушка выглядит несколько старше своего возраста, лет на 18-20. Телосложение среднее, рост около 1,6 метра. Волосы светлые, глаза голубые.
Если кто-то знает, где сейчас находится девушка, стоит сообщить полиции по телефонам 02, 102, в ОМВД России по Ростовскому району 8(48536) 6-08-65, 8(48536) 7-90-38. Или ростовским следователям. Их телефон - 8(48534) 6-80-42.
ИСТОЧНИК KP.RU