2019-04-29T07:11:27+03:00
Общество

В Рыбинском районе пропал дедушка в теплой куртке

76-летний мужчина был на даче
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Фото: ЯрСпасФото: ЯрСпас
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В Ярославской области уже пятый день ищут 76-летнего Владимира Ларина. В среду, 24 апреля, он был на даче в деревне Юрино Рыбинского района. А потом пропал. Он мог поехать в Рыбинск, но никто не знает, доехал ли.

Мужчина выглядит на свой возраст, он худощав и невысок - около 165 сантиметров ростом. Мужчина уже седой, голова наполовину лысая. Он ходит медленно.

Владимир Ларин был одет черную вязаную шапку и утепленную светло-серую куртку, материал которой напоминает велюр. А также в черные брюки и резиновые сапоги того же цвета. При себе у него был черный рюкзак с голубыми полосками.

Если кто-то видел его после 24 апреля или знает, где он может быть, стоит позвонить в полицию по номерам 02, 102 или 112. Или на горячую линию ЯрСпаса по номеру 8-910-964-08-38.

ИСТОЧНИК KP.RU

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