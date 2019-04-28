Больше полей, больше зерна: в Ярославской области найдут полезную землю

СЕГОДНЯ 16:00 2019-04-28T16:00:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославской области засеют больше полей. В этом году 306 гектаров уйдет под полезные культуры. А площади под рапс и подсолнечник вырастут аж втрое.

– Губернатор Дмитрий Миронов поставил задачу перед региональным департаментом АПК обеспечить увеличение посевных площадей в регионе, – отметил Валерий Холодов. – Планируется, что в 2019 году площади посевных земель вырастут на 5 процентов по сравнению с предыдущим годом

Больше всего полей отдадут под кормовые культуры - больше 240 тысяч гектаров. Зерном и бобами засеют больше 56 тысяч гектаров. А дальше по мелочи: три с половиной тысячи гектаров на картошку, две с половиной тысячи - на лен-долгунец, и чуть более тысячи - на овощи.

ИСТОЧНИК KP.RU