2019-04-28T15:04:43+03:00
Звезды

В Москве показали фильм о ярославском хоккеисте Иване Ткаченко

Документалка выйдет в широкий прокат
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Фото: группа "Документальный фильм "Капитан Немо" ВконтактеФото: группа "Документальный фильм "Капитан Немо" Вконтакте
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В пятницу, 26 апреля, в Московском доме кино прошел закрытый показ документального фильма об Иване Ткаченко, капитане старого "Локомотива". На показ "Капитана Немо" собрались известные хоккеисты.

- Мы долго добивались, чтобы об Иване Ткаченко узнало, как можно больше людей, не только тех, кто любит и следит за хоккеем. Сегодня многие стали забывать о героях нашего времени! - рассказала Елена Михеева, режиссер фильма.

Иван Ткаченко погиб в авиакатастрофе 2011 года вместе со всем "Локомотивом". За несколько минут до вылета он отправил немалую сумму денег девочке на лечение. И это был не единичный случай. О том, что хоккеист занимается благотворительностью, знали немногие. Это открылось только после его смерти. И теперь об этом прекрасном человеке узнает вся страна, потому что фильм получил прокатное удостоверение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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