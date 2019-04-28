Антирекорд «Ярославича» на прощании с сезоном

СЕГОДНЯ 14:04 2019-04-28T14:04:24+03:00

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Что-то не удается припомнить где-либо такого скоростного завершения волейбольного матча, как было сегодня в завершающей игре команды Андрея Ноздрина с новокуйбышевской «НОВА». «НОВА» просто разгромила «Ярославич», который, в отличие от вчерашней игры, был на площадке отнюдь не в резервном составе. По-прежнему на позиции либеро был Александр Соколов, правда, на приеме только. Илья Еличев был в игре на брейковых мячах. Вернулся на «диагональ» Саша Старович, а Вячеслав Тарасов – на позицию доигровки. И довольно скоро выявилось, что у Тарасова с приемом не ладится. Соперники упорно обстреливали его, благо, подача у них была отменно могучей и точной. И вообще, «НОВА» практически не допускала ошибок на подаче. По крайней мере, за два первых сета не припомню ни одной ошибки. Возможно, именно здесь и кроется колоссальный перевес в счете.. своими убийственными подачами «НОВА» не позволяла ярославцам сразу отработать съём. Уже в середине 1-го сета «Ярославич» безнадежно «горел» 11:20, хотя минутами ранее было еще не страшно – 7:9. Точно так же получилось во втором сете, но уже на старте – 2:12!!! Андрей Ноздрин пытался перестроить игру своих ребят заменами. Но выходы на площадку Ивана Пискарева и Олега Центаловича улучшений не вызвали. А наш основной блокирующий Алексей Плужников попросил замену. К тому же, соперники довольно легко «читали» задуманные нашими комбинации атак и ставили непробиваемый блок. А еще игровая хитрость соперников регулярно наказывала «Ярославич», тогда как ответные ходы не достигали успеха. За два сета со стороны соперников фактически не было ни одной ошибки (!), как в таках, так и на подаче и в защите. Что-то редко наблюдаемое… Лишь в третьем сете соперники позволили себе послабление, что и вывело «грязное» время матча за пределы возможного супер «антирекорда» в менее часа. На две минуты больше часа потратили вместе с перерывами между сетами!

«Ярославич» - «НОВА»(Новокуйбышевск) – 0:3 (14:25; 11:25; 19:25)

Вот так закончился прощальный матч «Ярославича» в суперлиге. Правда, еще не до конца все ясно. Потому что Федерация настолько неудачно установила регламент плейаута, что масса к этому претензий. И уже есть слухи, что в порядке компенсации за допущенные промахи в регламенте Федерация рассматривает вопрос о расширении числа команд в суперлиге Так что, увидим скоро

ИСТОЧНИК KP.RU