2019-04-28T13:44:26+03:00
Происшествия

Замерз, бедняга: рыбинец украл пять курток ночью

Награбленное парень продал
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Полиция нашла вора куртокПолиция нашла вора куртокФото: Алексей БУЛАТОВ
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Рыбинский рынок стал местом преступления. Ночью оттуда украли пять демисезонных курток. Правда, не самых дорогих. Ущерб составил всего 6,5 тысяч рублей.

- Ночью сотрудники охраны торгового предприятия по камерам видеонаблюдения заметили неизвестного и попытались его задержать, но злоумышленник скрылся, - рассказали в УМВД по Ярославской области.

Но полиция нашла ночного похитителя курток. Им оказался 21-летний рыбинец с судимостью. Пойманный вор признался в преступлении. Он рассказал, как добрался до курток в павильоне. Но их самих у парня не нашли, тот успел продать награбленное. А деньги - потратить. На парня завели уголовное дело за кражу с проникновением в помещение. Когда закончат расследование, суд решит, какое наказание назначить вору. А выбор широк: от штрафа до тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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