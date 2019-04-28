2019-04-28T13:03:24+03:00
Происшествия

В Ярославле пьяный водитель сбил девочку с мамой на обочине

Мужчина оказался рецидивистом
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Девочку с мамой увезла "скорая"Девочку с мамой увезла "скорая"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Вечером субботы, 27 апреля, в Ярославле произошло ужасное ДТП. "Нива" сбила 45-летнюю женщину с 7-летней дочкой. Причем, за рулем Нивы был пьяный водитель, которого уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде.

- Около 20.00 во Фрунзенском районе города Ярославля на ул. Пирогова, водитель автомобиля «Нива», житель Некрасовского района 1974 г.р., совершил наезд на двух пешеходов, которые двигались по обочине проезжей части, - рассказали в ярославской полиции.

В итоге от наезда мать и дочь получили травмы, их увезли на скорой в больницу. А на безбашенного водителя завели уголовное дело как на рецидивиста. По ней 45-летнему мужчине придется либо заплатить штраф от 200 тысяч рублей, либо очень долго работать на благо общества, либо сесть в тюрьму. В любом случае, пару лет он не сможет работать на госслужбе и водителем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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