2019-04-28T11:29:07+03:00
Общество

Сердитый электрик или коллекционер? В Рыбинске яму засыпали вилками от розеток

Огромнейшее количество розеток закрыло большую яму
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Фото: "Подслушано в Рыбинске"Фото: "Подслушано в Рыбинске"
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Историей о том, как жители не выдерживают бездействия властей и сами засыпают ямы, сейчас никого не удивишь. Такие активисты встречаются все чаще и чаще. Но все они используют традиционные материалы: песок, щебень, кирпичи и все такое. А вот в Рыбинске недавно появилась весьма креативная инсталляция. Яма, засыпанная вилками. От розеток. Огромная яма с сотнями, если не тысячами розеток разных цветов и размеров. Так кто-то из рыбинцев расправился с ямой перед гаражом в микрорайоне Мариевка.

В соцсетях предположили, что розетки - это бракованный товар, потому что нормальными не стали бы так разбрасываться. Нашлись и те, кого обеспокоило, что такое количество пластика сделает с природой. А некоторые в шутку или всерьез предлагали купить у них эти розетки задешево. Знатоки предложили спаять эту кучу в один массив, чтобы розетки и не украли, и растащились по округе, и не проткнули колеса машинам. И большинство заинтересовало, что станет с этой кучкой через неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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