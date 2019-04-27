Ярославль накрыло песчаной бурей

СЕГОДНЯ 17:29 2019-04-27T17:29:47+03:00

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Ярославль накрыло настоящей песчаной бурей. Погода изменилась за считаные секунды, и ветер поднял в воздух огромное количество пыли и песка. Если вам повезло, и стихия не застала вас в пути, посмотрите на эти кадры. Жуткое видео выложили в группе «Первый ярославский автопортал» в Вконтакте.

Кого благодарить за такие пыльные улицы, едва ли можно назвать загадкой. Благо, сразу за необычным для наших краев природным явлением пошел дождь, который должен прибыть все это безобразие к земле

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/705744" frameborder="0"></iframe> Ярославцы попали в песчаную бурю.видео: Первый Ярославский Автопортал / vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU