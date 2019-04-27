2019-04-27T17:29:47+03:00
Происшествия

Ярославль накрыло песчаной бурей

Ветер поднял в воздух огромное количество песка
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Первый Ярославский Автопортал / vk.comФото: Первый Ярославский Автопортал / vk.com
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Ярославль накрыло настоящей песчаной бурей. Погода изменилась за считаные секунды, и ветер поднял в воздух огромное количество пыли и песка. Если вам повезло, и стихия не застала вас в пути, посмотрите на эти кадры. Жуткое видео выложили в группе «Первый ярославский автопортал» в Вконтакте.

Кого благодарить за такие пыльные улицы, едва ли можно назвать загадкой. Благо, сразу за необычным для наших краев природным явлением пошел дождь, который должен прибыть все это безобразие к земле

Ярославцы попали в песчаную бурю.видео: Первый Ярославский Автопортал / vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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