Ярославль накрыло песчаной бурей
Ветер поднял в воздух огромное количество песка
Фото: Первый Ярославский Автопортал / vk.com
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Ярославль накрыло настоящей песчаной бурей. Погода изменилась за считаные секунды, и ветер поднял в воздух огромное количество пыли и песка. Если вам повезло, и стихия не застала вас в пути, посмотрите на эти кадры. Жуткое видео выложили в группе «Первый ярославский автопортал» в Вконтакте.
Кого благодарить за такие пыльные улицы, едва ли можно назвать загадкой. Благо, сразу за необычным для наших краев природным явлением пошел дождь, который должен прибыть все это безобразие к земле
Ярославцы попали в песчаную бурю.видео: Первый Ярославский Автопортал / vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU