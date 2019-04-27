ХК «Локомотив» продлил контракты с самым результативным защитником и лучшим снайпером

СЕГОДНЯ 17:09 2019-04-27T17:09:22+03:00

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Нападающий Даниил Альпаков и защитник Якуб Накладал продолжат играть за ярославский хоккейный клуб «Локомотив». Еще сезон результативные игроки точно проведут в «Бронепоезде».

Чешский защитник Накладал играет за «Локомотив» с 2016 года и с самого начала показывает отличные результаты. В сезоне 18/19 31-летний хоккеист стал самым результативным защитником.

О Данииле Альпакове в «Локомотиве» говорят как об одном из самых опытных игроков клуба. Любимец публики переехал из Магнитогорска в 2011-ом и провел с тех пор 456 матчей. Плей-офф Кубка Гагарина принес 27-летнему хоккеисту звание лучшего снайпера.

ИСТОЧНИК KP.RU