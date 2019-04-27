«Ярославичу» на плейауте удался маленький подвиг, но без победы

СЕГОДНЯ 15:43 2019-04-27T15:43:25+03:00

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Завершающие два игровых дня 2-го тура плейаута в Сургуте уже никакого значения не имеют для всех шести команд, поскольку определились неудачники, а потому всем можно просто проводить как бы контрольные матчи перед отпуском и далеким еще будущим сезоном. С этой позиции и можно оценивать первый «контрольный» матч «Ярославича» в ранге главного неудачника. Наставник «Ярославича» Андрей Ноздрин на «спарринг» с еще одним неудачником – нижневартовским «Югра-Самотлор» - вывел на площадку фактически второй состав команды. Не играл в «связке» Дмитрий Козлов, а на «диагонали» не было Саши Старовича. Еще более интересным было неучастие в игре нашего самого именитого ветерана – либеро Александра Соколова. Хотя он был в заявке и полностью готовился к игре, но так и остался в запасе. Его амплуа впервые полностью отработал молодой Илья Еличев, хотя в прошлых матчах тренеры доверяли ему только на брейковых мячах. Похоже, Соколов готовится завершать игровую карьеру. Но посмотрим. Еличев, в целом, отработал неплохо, но у него еще нет авторитета, как у Соколова. И опыт, конечно, еще не такой большой. Однако вместе с полностью обновленной группой приема, в которую Ноздрин отрядил на сей раз Ивана Пискарева и Олега Центаловича вместо Вячеслава Тарасова и Руслана Галимова, Еличев сумел показать себя достойной сменой. Что касается Тарасова, то он остался в игре, но уже на «диагонали» вместо Саши Старовича. И блокирующих коснулись новации. Поначалу в запасе остался Алексей Плужников, а на блоке «трудились» Александр Мельников и Максим Белогорцев. Первый сет у ярославцев на провале прошел. Очки команда добывала почти только на ошибках югорчан. Редким атакам ярославцев удавалось достичь цели. Но со второго сета игра пошла совсем другая. Как-то вдруг оказалось, что у Тарасова и Плужникова есть точная силовая подача, а заменявший Козлова на «связке» Алексей Сакеев приладился выводить партнеров на рваный блок соперников. И «Ярославичу» впервые в сезоне удался настоящий подвиг. Проигрывая безнадежно второй сет – 8:15, что ранее неизменно приводило к проигрышу с треском, подопечные Ноздрина вдруг вцепились в битву за каждый мяч. И вот уже совсем другая картина на табло – 19:16!!! Попытки соперников спасти сет были пресечены. Сет взят. Не менее упорная борьба была и в третьем сете, который ярославцы вполне могли довести до победы, но удержать шестиочковый перевес наша молодежь все же не сумела. Хотя имела три сетбола. На четвертый сет, надо признать, мастерства у нашей молодежи все-таки не хватило. Хотя ее потенциал был заметен.

«Ярославич» - «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – 1:3(17:25; 25:23; 28:39; 18:25)

ИСТОЧНИК KP.RU