У ярославца изъяли 35 граммов наркотика, который иностранцы называют «безумная корова»

СЕГОДНЯ 14:59 2019-04-27T14:59:52+03:00

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На улице Гоголя в Ярославле полицейские задержали 38-летнего мужчину, у которого нашли подозрительный порошок. Сверток отправили на экспертизу, которая показала, что вещество – самый настоящий наркотик - 35 граммов смеси, содержащей метилэфедрон.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств». Ведется расследование.

Полиция Ярославля напоминает: если вы обладаете какой-либо информацией о незаконном обороте или потреблении наркотиков, вы можете оставить анонимное сообщение по телефонам 02, 112 и (4852) 73-10-50.

ИСТОЧНИК KP.RU