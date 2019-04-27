Региону выделили 78 миллионов рублей на мониторинг экологической ситуации

СЕГОДНЯ 11:48 2019-04-27T11:48:40+03:00

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Правительство Москвы выделило 78 миллионов рублей для Ярославской области. Эти деньги должны быть потрачены на организацию системы экологического мониторинга и создания эколаборатории.

-В данный момент идет процесс подготовки к процедурам закупки оборудования. Также средства направлены на обеспечение безопасных условий при обращении с опасными отходами потребления, а именно – при сборе у населения и утилизации батареек и люминесцентных ламп, – рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.

В рамках «Дней защиты от экологической опасности» в Ярославской области состоялось межведомственное совещания в департаменте охраны окружающей среды и природопользования. На встрече было обозначено, что 322 миллионов рублей направлены на модернизацию и обновление инфраструктуры полигона АО «Скоково».

ИСТОЧНИК KP.RU