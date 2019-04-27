В Ярославле восстановят детскую больницу, которая выглядит ужасающе

СЕГОДНЯ 10:40 2019-04-27T10:40:03+03:00

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Судьба «Больницы городской детской», наконец, решена. Памятник архитектуры, расположенный в одном из дворов на улице Володарского, сегодня выглядит ужасающе. Деревянное здание пытались сжечь шесть раз, а жители соседних домов встревожены слухами о том, что на месте исторического здания построят жилой дом.

- Естественно объект будет сохранён, о сносе памятника культуры речи идти не может, - успокоил людей мэр Владимир Волков.

По распоряжению градоначальника в скором времени вход в здание сделают невозможным для посторонних. А в понедельник состоится встреча с собственником здания.

ИСТОЧНИК KP.RU