Ярославские росгвардейцы спасли дачи и машины граждан от пламени горящей лесопилки

СЕГОДНЯ 21:23 2019-04-26T21:23:34+03:00

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Сегодня, 26 апреля, днем в Ярославском районе загорелась лесопилка. Первыми пламя увидели сотрудники СОБР Управления Росгвардии, которые в это время находились на полигоне.

Они немедленно сообщили о возникшем пожаре в оперативную службу ГУ МЧС по Ярославской области. После этого росгвардейцы отогнали от горящей лесопилки находившиеся в зоне пожара легковые автомобили граждан. До прибытия огнеборцев сотрудники Росгвардии помогали в тушении пожара, чтобы предотвратить его распространение на расположенные рядом дачные дома, в чем и преуспели.

В настоящее время причины возгорания устанавливаются. Пострадавших от огня, к счастью, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU