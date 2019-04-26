2019-04-26T21:23:34+03:00
Общество

Ярославские росгвардейцы спасли дачи и машины граждан от пламени горящей лесопилки

И помогли в тушении возникшего пожара
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
Ярославские росгвардейцы спасли дачи и машины от огня горящей лесопилки. Фото Росгвардия ЯрославльЯрославские росгвардейцы спасли дачи и машины от огня горящей лесопилки. Фото Росгвардия Ярославль
Изменить размер текста:

Сегодня, 26 апреля, днем в Ярославском районе загорелась лесопилка. Первыми пламя увидели сотрудники СОБР Управления Росгвардии, которые в это время находились на полигоне.

Они немедленно сообщили о возникшем пожаре в оперативную службу ГУ МЧС по Ярославской области. После этого росгвардейцы отогнали от горящей лесопилки находившиеся в зоне пожара легковые автомобили граждан. До прибытия огнеборцев сотрудники Росгвардии помогали в тушении пожара, чтобы предотвратить его распространение на расположенные рядом дачные дома, в чем и преуспели.

В настоящее время причины возгорания устанавливаются. Пострадавших от огня, к счастью, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С плесенью и без плесени: ярославские таможенники уничтожили 9 килограммов деликатесных сыров из Евросоюза
В Ярославле зацвела сакура с острова Хоккайдо
Из Ярославля в Пасху на Федоровское кладбище пустят дополнительные автобусы
Погоня со стрельбой под Ярославлем: полицейские нейтрализовали опасного водителя
В Ярославле хозяева привязали собаку с дереву и оставили умирать
В Ярославле изменится автобусный маршрут №40К
Мэр Ярославля заработал чуть больше миллиона, а его жена - четырнадцать
В Рыбинске началась противоклещевая обработка зеленых зон, парков и кладбищ
В Ярославле из-за сообщения о минировании эвакуировали торговый центр
Телефонные мошенники украли с карты ярославны 129 тысяч рублей
Выдал права на трактор без экзамена: в Ярославской области возбудили уголовное дело в отношении инженера-инспектора
Владимир Волков купил первую машину в 18 лет
В Ярославле на двух мостах сделают подсветку
Ямочным ремонтом в Ярославле будет заниматься местная фирма
Мэр Ярославля пригласил журналистов позавтракать на теплоходике
Мэр Ярославля предложил собственникам «Аквилона» поучаствовать в торгах за землю под торговым комплексом
В Рыбинске пройдет выездная вакцинация домашних животных от бешенства
Мэр Владимир Волков рассказал, кого из звезд пригласили на День города
Украл иконы и самовар: в Ярославской области вор залез в дом к служащему храма
Мэр Ярославля: «Я не составлял список своих ошибок»
В Угличском районе пропал 21-летний парень
Внимательность – не ее конек. Девушка уехала с заправки вместе с пистолетом и была этому очень удивлена
В Ярославле испортили фонтан на площади Юности в Ярославле
Мэр пока не собирается увольнять находящегося под следствием директора «Яргорэлектротранса»
В тройном ДТП в Ярославской области погиб человек, еще четверо госпитализированы