Ярославские росгвардейцы спасли дачи и машины граждан от пламени горящей лесопилки
Сегодня, 26 апреля, днем в Ярославском районе загорелась лесопилка. Первыми пламя увидели сотрудники СОБР Управления Росгвардии, которые в это время находились на полигоне.
Они немедленно сообщили о возникшем пожаре в оперативную службу ГУ МЧС по Ярославской области. После этого росгвардейцы отогнали от горящей лесопилки находившиеся в зоне пожара легковые автомобили граждан. До прибытия огнеборцев сотрудники Росгвардии помогали в тушении пожара, чтобы предотвратить его распространение на расположенные рядом дачные дома, в чем и преуспели.
В настоящее время причины возгорания устанавливаются. Пострадавших от огня, к счастью, нет.
ИСТОЧНИК KP.RU