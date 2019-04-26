С плесенью и без плесени: ярославские таможенники уничтожили 9 килограммов деликатесных сыров из Евросоюза
Совместную проверку провели в торговых точках Ярославля таможенники местного поста и специалисты Управления Россельхознадзора по Ярославской области.
Осмотр торговых помещений города проводился на предмет соблюдения ярославскими предпринимателями запретов и ограничений на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
- В результате проведенного рейда был выявлен факт нахождения и реализации в торговом зале одного из магазинов города деликатесных сыров: Дор-блю, Шеврет, Монтаньоло, общим весом 8 килограмм 949 грамм, - сообщили в пресс-службе Ярославской таможни. - Согласно маркировке на упаковке, вся сырная продукция изготовлена в странах Европейского союза и, соответственно, запрещена к ввозу на территорию России.
Санкционный сыр был изъят из торговых точек представителями регионального Управления Россельхознадзора и уничтожен.
ИСТОЧНИК KP.RU