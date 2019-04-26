С плесенью и без плесени: ярославские таможенники уничтожили 9 килограммов деликатесных сыров из Евросоюза

СЕГОДНЯ 20:47 2019-04-26T20:47:54+03:00

ДЕоикатесные сыры из Евросоюза - Дор-блю, Шеврет, Монтаньоло, общим весом 8 килограмм 949 грамм были изъяты из ярославских магазинов и уничтожены. Фото Ярославская таможня

Санкционную продукцию обнаружили во время рейда

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Совместную проверку провели в торговых точках Ярославля таможенники местного поста и специалисты Управления Россельхознадзора по Ярославской области.

Осмотр торговых помещений города проводился на предмет соблюдения ярославскими предпринимателями запретов и ограничений на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

- В результате проведенного рейда был выявлен факт нахождения и реализации в торговом зале одного из магазинов города деликатесных сыров: Дор-блю, Шеврет, Монтаньоло, общим весом 8 килограмм 949 грамм, - сообщили в пресс-службе Ярославской таможни. - Согласно маркировке на упаковке, вся сырная продукция изготовлена в странах Европейского союза и, соответственно, запрещена к ввозу на территорию России.

Санкционный сыр был изъят из торговых точек представителями регионального Управления Россельхознадзора и уничтожен.

ИСТОЧНИК KP.RU