В Ярославле зацвела сакура с острова Хоккайдо
«Ура! – написали они. – Аманогава зацвела!». О том, что на сакуре с острова Хоккайдо в музейном саду экзотических растений распустились цветы, стало известно сегодня, 26 апреля. Здесь также находятся отечественная разновидность знаменитого японского дерева - кустарники курильской вишни, которые обильно расцвели белыми цветами еще 22 апреля.
А на сакуре, как и положено в Японии, но необычно для Центральной России, появились нежно-розовые цветы. В прошлом году мелькопильчатая вишня зацвела только 8 мая.
Сотрудники музея зарубежного искусства приглашают всех желающих полюбоваться прекрасными цветами, посетить сад экзотических растений бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU