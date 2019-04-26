В Ярославле зацвела сакура с острова Хоккайдо

СЕГОДНЯ 19:07 2019-04-26T19:07:18+03:00

Об этом сообщили на своей странице в соцсети сотрудники музея зарубежного искусства

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«Ура! – написали они. – Аманогава зацвела!». О том, что на сакуре с острова Хоккайдо в музейном саду экзотических растений распустились цветы, стало известно сегодня, 26 апреля. Здесь также находятся отечественная разновидность знаменитого японского дерева - кустарники курильской вишни, которые обильно расцвели белыми цветами еще 22 апреля.

А на сакуре, как и положено в Японии, но необычно для Центральной России, появились нежно-розовые цветы. В прошлом году мелькопильчатая вишня зацвела только 8 мая.

Сотрудники музея зарубежного искусства приглашают всех желающих полюбоваться прекрасными цветами, посетить сад экзотических растений бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU