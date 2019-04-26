2019-04-26T18:31:37+03:00
Общество

Из Ярославля в Пасху на Федоровское кладбище пустят дополнительные автобусы

Их организует региональный департамент транспорта
Мария СОКОЛОВА
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В Пасху на Федоровское кладбище из Ярославля пустят дополнительные автобусы.В Пасху на Федоровское кладбище из Ярославля пустят дополнительные автобусы.Фото: Правительство Ярославской области
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28 апреля дополнительные рейсы появятся на маршруте №148 Ярославль (ЯМЗ) – поселок Ярославка для тех жителей области, кто планирует посещение кладбища в селе Федоровском Ярославского района в связи с Пасхальным воскресеньем.

В этот день до кладбища в Федоровском проследуют рейсы маршрута №148 с отправлением от ЯМЗ в 7.15 и 9.50. Обратно, в направлении города, автобусы отправятся в 10.50 и 13.00. Остановки сделают на площади Карла Маркса, Октябрьской площади и Спартаковской улице.

– В этом году перевозки впервые будут осуществляться с предоставлением всех льгот, предусмотренных действующим законодательством, – отметила и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Екатерина Галеева. – Тариф от любой остановки в городской черте до села Федоровского составит 48 рублей, льготный – 24 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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