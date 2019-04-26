Из Ярославля в Пасху на Федоровское кладбище пустят дополнительные автобусы

СЕГОДНЯ 18:31 2019-04-26T18:31:37+03:00

Изменить размер текста: A A

28 апреля дополнительные рейсы появятся на маршруте №148 Ярославль (ЯМЗ) – поселок Ярославка для тех жителей области, кто планирует посещение кладбища в селе Федоровском Ярославского района в связи с Пасхальным воскресеньем.

В этот день до кладбища в Федоровском проследуют рейсы маршрута №148 с отправлением от ЯМЗ в 7.15 и 9.50. Обратно, в направлении города, автобусы отправятся в 10.50 и 13.00. Остановки сделают на площади Карла Маркса, Октябрьской площади и Спартаковской улице.

– В этом году перевозки впервые будут осуществляться с предоставлением всех льгот, предусмотренных действующим законодательством, – отметила и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Екатерина Галеева. – Тариф от любой остановки в городской черте до села Федоровского составит 48 рублей, льготный – 24 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU