2019-04-26T16:40:04+03:00
Общество

В Ярославле хозяева привязали собаку с дереву и оставили умирать

Страшную находку сделали недалеко от завода металлоконструкций
Екатерина РЯБЦЕВА
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Горожане уверены, что в крайних случаях животное нужно было сдать в приют или усыпитьГорожане уверены, что в крайних случаях животное нужно было сдать в приют или усыпить
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В соцсетях появилась страшная фотография. На ней изображена умершая собака, привязанная к дереву.

– Вот такие « заботливые» хозяева живут недалеко от завода металлоконструкций. Собака стала не нужна, и с ней так безжалостно расправились. Привязали к дереву и ушли, оставив умирать, – написал анонимный пользователь, который и разместил фото в группе «Подслушано в Ярославле!» Вконтакте. Ярославцы возмутились этой ситуацией.

– А теперь представьте, наверняка бедный пёс умирал и страдал отнюдь не тихо. Неужели никто не среагировал на истошный лай, скуление? Это не только хозяева — безжалостные ***, но и равнодушные окружающие, – пишет в комментариях девушка.

Горожане уверены, что животное нужно было сдать в приют или усыпить, если оно проявляло агрессию, но никак не поступать таким антигуманным образом. Мы же все-таки люди…

ИСТОЧНИК KP.RU

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