В Ярославле изменится автобусный маршрут №40К
Изменения вызваны объединением больницы №3
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В Ярославле свой маршрут изменит автобус №40К. Теперь во время всех рейсов автотранспорт будет заезжать на улицу Маяковского. В мэрии города сказали, что решение об изменении движения автобуса было принято из-за многочисленных просьб ярославцев.
- Выбран именно этот маршрут, так как он является социальным, с предоставлением всех льгот по оплате проезда, - рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Волканевский.
В администрации города также отметили, что необходимость в изменении маршрута вызвана объединением больницы №3. Интервалы движения транспорта останутся прежними.
ИСТОЧНИК KP.RU