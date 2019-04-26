В Ярославле изменится автобусный маршрут №40К

СЕГОДНЯ 16:02 2019-04-26T16:02:56+03:00

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В Ярославле свой маршрут изменит автобус №40К. Теперь во время всех рейсов автотранспорт будет заезжать на улицу Маяковского. В мэрии города сказали, что решение об изменении движения автобуса было принято из-за многочисленных просьб ярославцев.

- Выбран именно этот маршрут, так как он является социальным, с предоставлением всех льгот по оплате проезда, - рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Волканевский.

В администрации города также отметили, что необходимость в изменении маршрута вызвана объединением больницы №3. Интервалы движения транспорта останутся прежними.

ИСТОЧНИК KP.RU