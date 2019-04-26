2019-04-26T16:03:04+03:00
Политика

Жена мэра Ярославля заработала в 14 раз больше мужа

Владимир Волков отчитался о доходах своей семьи за 2018 год
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Владимир Волков задекларировал доход за 2018 год в размере 1,2 миллиона.Владимир Волков задекларировал доход за 2018 год в размере 1,2 миллиона.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Мэр Ярославля заработал за год 1,2 миллиона рублей. Декларацию главы города за 2018 год 26 апреля выложили на сайте мэрии.

В собственности у Волкова находятся половины квартир площадью 51 и 63 квадратных метра. Жилой дом площадью 511 кв. метров и половина дома площадью 20 кв. метров. Также у мэра имеются три земельных участка. Один площадью 825 кв. метров и повины участков площадью 1800 и 622 кв. метров. И две квартиры в пользовании – площадью 69,3 и 86,8 кв. метров. В гараже Владимира Волкова стоит «МЕРСЕДЕС БЕНЦ GL350», мотоцикл «БМВ F-800-R» и квадроцикл «BRP MAX-500».

При этом супруга мэра Ярославля заработала в 14 раз больше мужа – 14,5 миллиона. В собственности у нее есть жилой дом площадью 66 м², земельный участок площадью 3000 кв. метров, нежилое помещение площадью 475,2 кв. метра. Также у нее в пользовании числятся четыре квартиры, дом и земельный участок. Также квартиры, дома и земельные участки есть в пользовании у троих из четырех детей Волкова.

Все имущество семьи Волковых находится в России.

Напомним, Владимир Волков рассказал, что первую свою машину купил в 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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