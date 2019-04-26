В Рыбинске началась противоклещевая обработка зеленых зон, парков и кладбищ

СЕГОДНЯ 15:57 2019-04-26T15:57:38+03:00

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Сегодня, 26 апреля, в Рыбинске началась первичная обработка зеленых зон, парков и кладбищ от клещей. Всего запланировано обработать 17 объектов, а их общая площадь составит более 36 гектаров. Начнут мероприятие с Волжского, Петровского, Переборского и Карякинского парков, Никольского сквера и зеленой зоны у реки Черемухи, парка на Димитрова, сада имени Фейгина, Аллеи Славы и других зон. Их обработают дважды.

Двойная акарицидная обработка ожидает и оздоровительные лагеря: ДОЛ имени Гагарина, Матросова, «Полянка», школы и детские сады.

После того, как зеленые зоны будут обработаны, не рекомендуется гулять по этим местам два-три дня, а также выводить туда животных. Все зоны оградят сигнальными лентами.

Обработка проводится только при плюсовой температуре, в сухую погоду и при благоприятном прогнозе на три дня.

Сегодня, 26 апреля, обрабатывается территория Южного кладбища. Там используется метод горячего тумана. Он позволяет покрыть большой объем территории.

– При обработке используются дозировки, которые не нанесут вред животному или человеку, поделился старший специалист подрядной организации Евгений Санкичев. До 1 мая все кладбища города будут обработаны – это более 110 гектар.

Заключительная обработка пройдет в середине июня.

ИСТОЧНИК KP.RU